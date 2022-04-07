Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах Свердловской области

За последние три года в региональный Роспотребнадзор поступило около трехсот подобных обращений. В основном люди жаловались на автосалоны Екб-Авто», «Прайм», «Нокавто», «Брайтпарк», «Олимп Авто», «Автолидер», «Автогран+» и некоторые другие.