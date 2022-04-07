Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах Свердловской области

Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о жалобах свердловчан на работу автомобильных салонов. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
Во время заключения договоров купли-продажи покупателям предоставляли недостоверные сведения о стоимости и комплектации транспортных средств.
После покупки выяснялось, что автомобиль стоит дороже, а его комплектация проще заявленной.
За последние три года в региональный Роспотребнадзор поступило около трехсот подобных обращений. В основном люди жаловались на автосалоны Екб-Авто», «Прайм», «Нокавто», «Брайтпарк», «Олимп Авто», «Автолидер», «Автогран+» и некоторые другие.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в обналичивании денег жители Екатеринбурга помещены под домашний арест.