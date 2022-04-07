Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах Свердловской области

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах Свердловской области
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах Свердловской области
Сегодня, 17:15ОбществоФото: pixabay.com
Клиентам свердловских автомобильных салонов предоставляли недостоверную информацию о стоимости и комплектации автомобилей.

Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о жалобах свердловчан на работу автомобильных салонов. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Во время заключения договоров купли-продажи покупателям предоставляли недостоверные сведения о стоимости и комплектации транспортных средств.

После покупки выяснялось, что автомобиль стоит дороже, а его комплектация проще заявленной.

За последние три года в региональный Роспотребнадзор поступило около трехсот подобных обращений. В основном люди жаловались на автосалоны Екб-Авто», «Прайм», «Нокавто», «Брайтпарк», «Олимп Авто», «Автолидер», «Автогран+» и некоторые другие.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в обналичивании денег жители Екатеринбурга помещены под домашний арест.

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