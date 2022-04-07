Семейные фермеры могут получить гранты от Свердловских властей на сумму до 30 млн

Прием заявок для представителей КФХ или ИП Свердловской области начинается с 8 апреля. Деньги можно будет потратить, например, на покупку новой фермы или оборудования.

Семейные фермеры и сельхозпотребкооперативы получат гранты от Свердловских властей. С завтрашнего дня, 8 апреля, начинается прием заявок для участия в конкурсе. Его объявило региональное Министерство АПК и потребительского рынка. Средства можно будет использовать на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребкооперативов. В этом году на данные цели в бюджете региона предусмотрено около 138 миллионов рублей. Для того, чтобы получить грант, обязательно нужно быть предприятием, которое являются создателем новых рабочих мест. Также важно увеличивать объёмы произведённой или реализованной сельхозпродукции. Об этом сообщается на информационном портале Свердловской области. По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бахтерева, заявку для участия в конкурсе могут подать КФХ или представители бизнес-сообщества. Общая сумма, которую на данные цели планируют выделить местные власти, составляет 30 млн руб. Потратить деньги можно будет, например, на строительство новой фермы, покупку животных или оборудования. Потратить деньги нужно будет в течение двух лет. Напомним, что гранты на развитие семейной фермы в регионе предоставляются с 2012 года, на развитие сельхозпотребкоперативов – с 2015 года.

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