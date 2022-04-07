Тагильский бар «Континент» оштрафовали за продажу контрафактного пива

Бар «Континент» на улице Зари, 21а в Тагиле оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу пива без лицензии и других сопроводительных документов.

27 января этого года ООО «Руссия» (бар «Континент») проверили сотрудники местной полиции. Оказалось, что бар торговал нелегальным пивом трех наименований — во время проверки сотрудники не смогли предоставить товарные накладные и сертификаты на ряд позиций. В результате арбитражный суд Свердловской области оштрафовал руководство бара «Континент» на 100 тысяч рублей, а также постановил уничтожить изъятые бутылки с пивом. Напомним, контрафактный алкоголь в заведениях Тагила — нередкое явление. Ранее хозяин рюмочной на улице Орджоникидзе, 18 трижды привлекался к административной ответственности за продажу нелицензированной водки.

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