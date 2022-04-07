ТЦ «Лента» в Тагиле отказался комментировать свалку батареек

Руководство торгового центра «Лента» обратилось в правоохранительные органы для установления причин возникновения свалки батареек 7 апреля.
Торговый центр не будет комментировать ситуацию, информация уже передана в полицию,пояснили редакции TagilCity.ru в ТЦ.
В МУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru подтвердили, что заявление поступило в отдел полиции и в настоящий момент ведется проверка.
Батарейки на поле за торговым центром обнаружили жители микрорайона и редакция TagilCity.ru. Возможно свалку организовали ответственные за утилизацию, так как в здании ТЦ находятся контейнеры Duracell для приема данного вида отходов.
Напомним, что батарейки относятся к опасному типу отходов.