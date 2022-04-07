ТЦ «Лента» в Тагиле отказался комментировать свалку батареек

ТЦ «Лента» в Тагиле отказался комментировать свалку батареек
ТЦ «Лента» в Тагиле отказался комментировать свалку батареек
Сегодня, 10:20ОбществоФото: TagilCity.ru
Руководство тагильского торгового центра «Лента» на Уральском проспекте, 75 отказалось комментировать свалку батареек за забором ТЦ.

Руководство торгового центра «Лента» обратилось в правоохранительные органы для установления причин возникновения свалки батареек 7 апреля.

Торговый центр не будет комментировать ситуацию, информация уже передана в полицию,пояснили редакции TagilCity.ru в ТЦ.

Видео:TagilCity.ru

В МУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru подтвердили, что заявление поступило в отдел полиции и в настоящий момент ведется проверка.

TagilCity.ru

Батарейки на поле за торговым центром обнаружили жители микрорайона и редакция TagilCity.ru. Возможно свалку организовали ответственные за утилизацию, так как в здании ТЦ находятся контейнеры Duracell для приема данного вида отходов.

Напомним, что батарейки относятся к опасному типу отходов.

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