Участники акции «10 000 шагов к жизни» испытают умную одежду с подогревом

По словам исполнительного директора «АрктикТекс» Ольги Москалюк, ценность современной одежды состоит уже не только в качестве материалов и функциональности, но и в способности защищать владельца от меняющейся погоды. Она отметила, что современные технологии позволяют сделать это, передает tass.ru.
Представленные «АрктикТекс» куртки-штормовки изготовлены из особой мембранной ткани, которая обеспечивает хорошую воздухопроницаемость в сочетании с защитой от ветра и влаги. В одежду интегрированы съемные греющие модули из углеродных нанотрубок, которые нагревают ткань до 45 градусов Цельсия примерно за 40 секунд.
Также на внутренней части одежды наклеены миниатюрные NFC-метки, которые несут информацию для владельца. Ее можно считать с помощью смартфона.
В рамках акции «10 000 шагов» куртки испытают профессор и академик РАН Лео Бокерия, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Мария Пасека, врач-хирург и сенатор от Сахалинской области Юрий Архаров, призер Олимпийских игр Алексей Воевода и другие участники.
Напомним, что проект основан на рекомендациях ВОЗ по оптимуму дневной двигательной активности для взрослого населения и предусматривает проведение регулярных походов с инструктором ЗОЖ и ГТО.