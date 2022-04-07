Участники акции «10 000 шагов к жизни» испытают умную одежду с подогревом

Участники акции «10 000 шагов к жизни» испытают умную одежду с подогревом
Участники акции «10 000 шагов к жизни» испытают умную одежду с подогревом
Сегодня, 16:39ОбществоФото: https://vk.com/nwttc
Стартап «АрктикТекс» Северо-Западного наноцентра представил участникам всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» умные согревающие куртки-штормовки. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

По словам исполнительного директора «АрктикТекс» Ольги Москалюк, ценность современной одежды состоит уже не только в качестве материалов и функциональности, но и в способности защищать владельца от меняющейся погоды. Она отметила, что современные технологии позволяют сделать это, передает tass.ru.

Представленные «АрктикТекс» куртки-штормовки изготовлены из особой мембранной ткани, которая обеспечивает хорошую воздухопроницаемость в сочетании с защитой от ветра и влаги. В одежду интегрированы съемные греющие модули из углеродных нанотрубок, которые нагревают ткань до 45 градусов Цельсия примерно за 40 секунд.

Также на внутренней части одежды наклеены миниатюрные NFC-метки, которые несут информацию для владельца. Ее можно считать с помощью смартфона.

В рамках акции «10 000 шагов» куртки испытают профессор и академик РАН Лео Бокерия, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Мария Пасека, врач-хирург и сенатор от Сахалинской области Юрий Архаров, призер Олимпийских игр Алексей Воевода и другие участники.

Напомним, что проект основан на рекомендациях ВОЗ по оптимуму дневной двигательной активности для взрослого населения и предусматривает проведение регулярных походов с инструктором ЗОЖ и ГТО.

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