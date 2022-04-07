Участники акции «10 000 шагов к жизни» испытают умную одежду с подогревом

По словам исполнительного директора «АрктикТекс» Ольги Москалюк, ценность современной одежды состоит уже не только в качестве материалов и функциональности, но и в способности защищать владельца от меняющейся погоды. Она отметила, что современные технологии позволяют сделать это, передает tass.ru.