Уголовное дело и штраф 200 тысяч грозит агрокомплексу «Горноуральский» за фекалии

Уголовное дело и штраф 200 тысяч грозит агрокомплексу «Горноуральский» за фекалии
Уголовное дело и штраф 200 тысяч грозит агрокомплексу «Горноуральский» за фекалии
Сегодня, 15:11ОбществоФото: 1MI
Уголовное дело по порче земли возбуждено в отношении агрокомплекса «Горноуральский» после проведенных проверок.

Дело по ст. 254 ч.1 УК РФ (порча земли) было возбуждено ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» 1 декабря 2021 года после проверок, проведенных администрацией ГГО и ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество».

Причиной послужили жалобы жителей поселка Горноуральский, села Лая, поселка Лая и садоводов «Уральские зори» на резкий запах и размещение твердой и жидкой фракции навоза свиней на полях вокруг свинокомплекса.

28 июля 2021 года при осмотре земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся во владении ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», и близлежащих земель лесного фонда был зафиксирован процесс размещения жидкой фракции отходов жизнедеятельности свиней с помощью механизированного транспорта.

Чтобы избежать нанесения вреда жизни и здоровью населения, а также предотвратить экологическую катастрофу, в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру было направлено обращение о принятии мер прокурорского реагирования, по информации пресс-службы ГГО.

Теперь за отравление и загрязнение земли вредными продуктами с нарушением обращения с удобрениями, повлекшее причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, предприятию грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре заявили, что агрокомплекс «Горноуральский» законно сливает фекалии в поля. Предприятие прошло госэкспертизу по организации работ по навозоудалению и приготовлению на его основе органических удобрений.

Несмотря на законность слива, в марте 2022 года жители Горноуральска рассказали редакции TagilCity.ru, что в дома стала поступать вода с запахом навоза. Оказалось, что в водовод произошел подсос фекалий из полей, на которые цистерны годами сливают отходы от свиней. Из-за качества воды, не соответствующей санитарным нормам, в поселке почти 3 недели были закрыты детские сады, а школьники переведены на дистанционную форму обучения.

На место для проверки выезжали сотрудники пригородной и природоохранной прокуратуры, а также специалисты Роспотребнадзора для взятия проб воды. Результаты проверки пока не обнародованы.

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