Уголовное дело и штраф 200 тысяч грозит агрокомплексу «Горноуральский» за фекалии

Дело по ст. 254 ч.1 УК РФ (порча земли) было возбуждено ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» 1 декабря 2021 года после проверок, проведенных администрацией ГГО и ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество».
Причиной послужили жалобы жителей поселка Горноуральский, села Лая, поселка Лая и садоводов «Уральские зори» на резкий запах и размещение твердой и жидкой фракции навоза свиней на полях вокруг свинокомплекса.
28 июля 2021 года при осмотре земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся во владении ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», и близлежащих земель лесного фонда был зафиксирован процесс размещения жидкой фракции отходов жизнедеятельности свиней с помощью механизированного транспорта.
Чтобы избежать нанесения вреда жизни и здоровью населения, а также предотвратить экологическую катастрофу, в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру было направлено обращение о принятии мер прокурорского реагирования, по информации пресс-службы ГГО.
Теперь за отравление и загрязнение земли вредными продуктами с нарушением обращения с удобрениями, повлекшее причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, предприятию грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре заявили, что агрокомплекс «Горноуральский» законно сливает фекалии в поля. Предприятие прошло госэкспертизу по организации работ по навозоудалению и приготовлению на его основе органических удобрений.
Несмотря на законность слива, в марте 2022 года жители Горноуральска рассказали редакции TagilCity.ru, что в дома стала поступать вода с запахом навоза. Оказалось, что в водовод произошел подсос фекалий из полей, на которые цистерны годами сливают отходы от свиней. Из-за качества воды, не соответствующей санитарным нормам, в поселке почти 3 недели были закрыты детские сады, а школьники переведены на дистанционную форму обучения.
На место для проверки выезжали сотрудники пригородной и природоохранной прокуратуры, а также специалисты Роспотребнадзора для взятия проб воды. Результаты проверки пока не обнародованы.