Уголовное дело и штраф 200 тысяч грозит агрокомплексу «Горноуральский» за фекалии

Несмотря на законность слива, в марте 2022 года жители Горноуральска рассказали редакции TagilCity.ru, что в дома стала поступать вода с запахом навоза. Оказалось, что в водовод произошел подсос фекалий из полей, на которые цистерны годами сливают отходы от свиней. Из-за качества воды, не соответствующей санитарным нормам, в поселке почти 3 недели были закрыты детские сады, а школьники переведены на дистанционную форму обучения.