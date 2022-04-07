В ипотеку – с уверенностью

Приобретение жилья в кредит – ответственный шаг в жизни каждого человека. Оформляя ипотеку, необходимо быть уверенным в том, что вы сможете рассчитаться с банком-кредитором даже в случае непредвиденных обстоятельств.

Обрести такую уверенность поможет программа ипотечного страхования, которая призвана защитить ваши имущественные интересы при ипотеке. В рамках данной программы можно застраховать риск гибели или повреждения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, риск причинения вреда здоровью застрахованного и его смерти в результате несчастного случая или болезни, а также риск утраты недвижимого имущества в результате прекращения права собственности страхователя (залогодателя) недвижимого имущества, которое является предметом ипотеки. Стоимость ипотечного страхования несравнимо меньше, чем размер страховой защиты, которая позволяет чувствовать себя уверенно при таком важном и ответственном решении, как приобретение жилья в кредит. При этом страховая сумма по договору страхования устанавливается в размере не менее остатка основного долга перед банком по кредитному договору (но не более действительной стоимости недвижимого имущества) и ежегодно снижается вместе со снижением задолженности по ипотеке. Оформить договор ипотечного страхования можно, например, в СОГАЗе – крупнейшей страховой компании страны. Компанию отличают широкая сеть банков-партнеров, индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность рассмотрения и подготовки страховой документации, гибкая тарифная политика. Кроме того, в случае полного досрочного погашения кредита или займа СОГАЗ возвращает часть уплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора страхования. Учитывая, что страховая защита лишней не бывает, рекомендуется также воспользоваться такими продуктами, как страхование путешественников, страхование от несчастного случая, страхование квартиры, дома и дачи. Например, вы можете застраховать внутреннюю отделку, инженерное оборудование и/или домашнее имущество, которые не застрахованы по договору ипотечного страхования. Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8 800 333 0 888 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию вы также можете найти на сайте.

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