Восстановление трех мемориалов под Нижним Тагилом обойдется в 2,7 млн

Восстановление трех мемориалов под Нижним Тагилом обойдется в 2,7 млн
Восстановление трех мемориалов под Нижним Тагилом обойдется в 2,7 млн
Сегодня, 16:17ОбществоФото: проектная документация
Определены подрядчики на восстановление трех мемориалов в Горноуральском ГО. Цена на работы снизилась более чем на 20%, с 3,5 миллиона рублей до 2,7 миллиона.

«Братскую могилу героям Гражданской войны, в ходе сопротивления погибшим при защите Отечества» в деревне реши за 379,4 тысячи рублей отремонтирует ООО «Сервистехнология».

Руководителем организации, зарегистрированной в Нижнем Тагиле в 2020 году, является Александра Халилова. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. В 2022 году фирма также будет ремонтировать тротуары возле школы в селе Петрокаменское.

Фото:проектная документация

Восстановлением «Памятника Героям Гражданской войны» в Малой Лае займется ООО «Инвестконсалт» из Екатеринбурга. Компания снизила цену контракта до 605,1 тысячи рублей.

Руководит организацией, зарегистрированной в 2006 году, Дмитрий Ткачик. Основной вид деятельности фирмы — неспециализированная оптовая торговля. ООО «Инвестконсалт» выполняло работы для избирательной комиссии Свердловской области, ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже и других заказчиков. Сумма госконтрактов составила 17,2 миллиона рублей.

Фото:проектная документация

Стоимость работ на «Памятнике Комсомольцам, погибшим в 1919 году» в Краснополье составит 1,8 миллиона рублей.

Ремонтировать монумент будет ИП Журносик Владимир Александрович, зарегистрированный в селе Петрокаменское. Он занимается лесозаготовками, электромонтажными работами и другими видами деятельности. В частности, индивидуальный предприниматель обустраивал водопропускную трубу в селе Дрягуново, укреплял обочины в селе Краснополье, занимался противопожарной опашкой границ населенных пунктов Южаковской территориальной администрации.

Фото:проектная документация

Напомним, все работы должны быть окончены до 1 августа 2022 года. Подрядчикам необходимо очистить фасады от грязи, провести штукатурные и покрасочные работы, засыпать щебнем площадки возле мемориалов и облагородить объекты гранитными плитами.

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