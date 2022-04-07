Захоронение на кладбище приостановили в селе Покровское под Тагилом

На кладбище в селе Покровское под Тагилом больше не хоронят умерших, так как администрация ГГО занимается переоформлением участка для его дальнейшего расширения.

Захоронение на кладбище в селе Покровское было приостановлено в марте 2022 года. Причиной стала необходимость в расширении земельного участка, сообщил редакции TagilCity.ru глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников: Данный земельный участок планируется использовать для расширения кладбища, для чего в настоящее время проводятся мероприятия по изменению вида разрешенного использования земельного участка согласно действующему законодательству. Кладбище в селе Покровское администрация ГГО передала МКУ «Управление хозяйством ГГО». По словам Летникова, учреждение займется проектированием подъездов к новой территории, затем земельный участок снова передадут, но уже во владение МКУ «Служба пригородных кладбищ» (СПК). Захоронение возобновят после того, как СПК оформит документы. Глава ГГО отметил, что плата за место на кладбище с жителей села Покровское не взимается. Хотя ранее жители населенного пункта говорили о фиксированной стоимости места для могилы. В соответствии с действующим законодательством РФ плата за предоставление места для погребения тел умерших не взимается, пояснил редакции TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников.

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