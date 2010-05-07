10 мая жителей г. Нижний Тагил приглашают на парад духовых оркестров
7 мая 2010, 16:45ОбществоArtem
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10 мая в г. Нижний Тагил пройдет городской парад духовых оркестров.
В нынешнем году он будет проводиться уже в седьмой раз. Сначала это были парады военных духовых оркестров, но в последние годы в них принимают участие гражданские, детские духовые оркестры и группы мажореток. В этом году в параде примут участие 10 оркестров из Нижнего Тагила и ближайших городов. Начнется музыкальное шествие 10-го мая в 14 часов на Театральной площади. Затем оркестры пройдут по проспектам Ленина, Мира, Строителей. А в 16 часов оркестранты пройдут по улицам Пархоменко и Горошникова до парка Бондина.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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