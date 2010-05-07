Акция «Веселый трамвай» проходит в эти предпраздничные дни в г. Нижний Тагил

О намерении участвовать в акции заявили почти все тагильские школы, а также детские общественные организации. Первые поздравления прозвучали в салонах тагильских трамваев 6 мая. Акция проводится на всех маршрутах с 11 до 14 часов, отмечается на городском портале ntagil.org.