Акция «Веселый трамвай» проходит в эти предпраздничные дни в г. Нижний Тагил
7 мая 2010, 16:52ОбществоArtem
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В салонах трамваев школьники поздравляют жителей г. Нижний Тагил с Днем Победы, дарят открытки и читают стихи.
О намерении участвовать в акции заявили почти все тагильские школы, а также детские общественные организации. Первые поздравления прозвучали в салонах тагильских трамваев 6 мая. Акция проводится на всех маршрутах с 11 до 14 часов, отмечается на городском портале ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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