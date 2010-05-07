Forbes составил очередной рейтинг

Возглавляет список Кристи Уолтон, вдова Джона Уолтона, отец которого основал крупнейшую в мире сеть универсамов Wal-Mart. Далее идет Лилиан Бетанкур - дочь основателя компании L'Oreal. Только 8 из 70 матерей заработали бешеные деньги самостоятельно. В число этих 8 входят писательница Джоан Роулинг и жена московского мэра Елена Батурина.