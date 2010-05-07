Forbes составил очередной рейтинг
7 мая 2010, 15:32ОбществоArtem
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На этот раз самых богатых женщин, имеющих детей.
Возглавляет список Кристи Уолтон, вдова Джона Уолтона, отец которого основал крупнейшую в мире сеть универсамов Wal-Mart. Далее идет Лилиан Бетанкур - дочь основателя компании L'Oreal. Только 8 из 70 матерей заработали бешеные деньги самостоятельно. В число этих 8 входят писательница Джоан Роулинг и жена московского мэра Елена Батурина.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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