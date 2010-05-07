Госпредприятиям рекомендуют закупать треть зерна на внутреннем рынке
7 мая 2010, 16:03ОбществоArtem
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В Свердловской области озаботились проблемой реализации зернового урожая прошлого года.
Минсельхоз намерен рекомендовать госпредприятиям закупать до 30% необходимого им зерна на внутреннем рынке. При этом торги планируется проводить на конкурсной основе. Этот вариант еще будет обсуждаться с Федеральной антимонопольной службой и самими игроками рынка. Как пишет «УралИнформБюро», проблемы со сбытом зернового урожая с конца прошлого года испытывает не только Свердловская область. В Челябинской и Курганской области, тоже остается нереализованным прошлогоднее зерно. Аграрии не смогли его продать из-за установившихся осенью и зимой низких рыночных цен. Для некоторых хозяйств они оказались ниже себестоимости производства зерна.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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