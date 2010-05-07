Госпредприятиям рекомендуют закупать треть зерна на внутреннем рынке

Минсельхоз намерен рекомендовать госпредприятиям закупать до 30% необходимого им зерна на внутреннем рынке. При этом торги планируется проводить на конкурсной основе. Этот вариант еще будет обсуждаться с Федеральной антимонопольной службой и самими игроками рынка. Как пишет «УралИнформБюро», проблемы со сбытом зернового урожая с конца прошлого года испытывает не только Свердловская область. В Челябинской и Курганской области, тоже остается нереализованным прошлогоднее зерно. Аграрии не смогли его продать из-за установившихся осенью и зимой низких рыночных цен. Для некоторых хозяйств они оказались ниже себестоимости производства зерна.