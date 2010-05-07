Группа «Чайф» в честь праздника Победы выступит на Красной Площади
7 мая 2010, 15:43ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Музыканты из Екатеринбурга споют песню Булата Окуджавы «Бери шинель».
Концерт будет транслироваться в 00:00 часов 9 мая на канале Россия-1, - сообщает портал вебург.ру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей