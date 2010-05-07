Исландцы зарабатывают на своем вулкане

160 граммов серого вещества стоит 30 долларов. Несколько сотен человек уже приобрели такой сувенир. Большинство покупателей - туристы, отпуск которых сорвался из-за извержения исландского вулкана. Но есть среди них ученые и просто любители всего необычного. Вырученные от продажи пепла средства поступают в фонд организации, которая занимающейся восстановлением инфраструктуры в районе изверженияЭйя-фьят-лай-о-кудля