Исландцы зарабатывают на своем вулкане
7 мая 2010, 15:47ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Исландцы собирают вулканический пепел в баночки и выставляют на продажу.
160 граммов серого вещества стоит 30 долларов. Несколько сотен человек уже приобрели такой сувенир. Большинство покупателей - туристы, отпуск которых сорвался из-за извержения исландского вулкана. Но есть среди них ученые и просто любители всего необычного. Вырученные от продажи пепла средства поступают в фонд организации, которая занимающейся восстановлением инфраструктуры в районе изверженияЭйя-фьят-лай-о-кудля
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей