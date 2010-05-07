Из-за паводка изолированы 20 свердловских населенных пунктов

Там живут почти 2,5 тысячи человек. В этих деревнях и сёлах организовали переправы, поэтому жизнеобеспечение населения не нарушено. При второй волне половодья специалисты прогнозируют выход воды на пойму в верховьях Сосьвы и низовьях Лозьвы. Подъёмы уровней воды в Туре ниже Туринска и в большинстве рек бассейна Тавды сохранятся