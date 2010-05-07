Квентин Тарантино возглавит жюри 67-го Венецианского кинофестиваля
7 мая 2010, 15:37ОбществоArtem
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Жюри во главе с режиссером «Криминального чтива» и «Бесславных ублюдков» выберет обладателя главного приза – «Золотого льва».
Венецианский фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. К участию в основной программе допускают только те фильмы, которые еще не вышли в прокат и не участвовали в других киноконкурсах. Добавим, что Тарантино не в первый раз возглавляет жюри известного европейского киносмотра. В 2004 году он был президентом жюри Каннского фестиваля. Главный приз тогда присудили документальной картине «Фаренгейт 9/11».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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