Квентин Тарантино возглавит жюри 67-го Венецианского кинофестиваля

Венецианский фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. К участию в основной программе допускают только те фильмы, которые еще не вышли в прокат и не участвовали в других киноконкурсах. Добавим, что Тарантино не в первый раз возглавляет жюри известного европейского киносмотра. В 2004 году он был президентом жюри Каннского фестиваля. Главный приз тогда присудили документальной картине «Фаренгейт 9/11».