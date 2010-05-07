Милиционеры г. Нижний Тагил задержали убийцу из Башкирии

Стали известны некоторые детали этого дела. Сегодня утром сотрудники ЛОВД задержали милиционера из Уфы, который убил таксиста, об этом нам рассказал начальник ЛОВД Нижнего Тагила Александр Кириченко. Утром, сотрудники милиции доставили молодого человека в отделение для проверки документов и при досмотре нашли у него табельное оружие – пистолет Макарова. Задержанный, 22-х летний младший сержант отдела вневедомственной охраны Уфы Владислав Симухин рассказал, что в Башкирии он убил таксиста. Уфимские оперативники узнали о задержании преступника от тагильских милиционеров. В ближайшее время задержанного конвоируют в Уфу.