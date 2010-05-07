На Урале будут искать самолёт, который разбился во время Великой Отечественной Войны

Как пишет «ТАСС Урал», речь идет о самолете, который разбился под городом Михайловском в 1943 году при перегоне на фронт. Эта первая попытка отыскать место гибели летчиков. Поисковики уже провели предварительную работу, и сейчас область поиска сузилась до 3 квадратных километров. Перегон самолетов, который вместе осуществляли американцы и советские летчики во время войны, начинался от авиазаводов США и далее через Канаду до Аляски, затем – через Берингов пролив в Сибирь, далее на Урал и потом уже только на фронт.