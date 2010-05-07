На Урале будут искать самолёт, который разбился во время Великой Отечественной Войны
7 мая 2010, 16:26ОбществоArtem
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В Свердловской области 11 мая стартует экспедиция по поиску самолета, полученного по ленд-лизу из США.
Как пишет «ТАСС Урал», речь идет о самолете, который разбился под городом Михайловском в 1943 году при перегоне на фронт. Эта первая попытка отыскать место гибели летчиков. Поисковики уже провели предварительную работу, и сейчас область поиска сузилась до 3 квадратных километров. Перегон самолетов, который вместе осуществляли американцы и советские летчики во время войны, начинался от авиазаводов США и далее через Канаду до Аляски, затем – через Берингов пролив в Сибирь, далее на Урал и потом уже только на фронт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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