Новая книга расскажет о боевых и трудовых подвигах жителей г. Нижний Тагил

Книга с таким названием издана накануне юбилея Победы. Она рассказывает о боевых и трудовых подвигах тагильчан в годы Великой Отечественной войны. Работа над изданием велась почти год. В книге использованы документы и материалы городского и областных архивов, документы из фондов музея-заповедника, музеев УВЗ, горно-металлургического колледжа, Демидовской больницы, переписка и воспоминания фронтовиков.

В книге «Во имя Победы. Нижний Тагил 1941-1945» девять глав. Они посвящены работе промышленных предприятий, тагильских медиков, работников культуры, образования. Есть глава об Уральском добровольческом танковом корпусе и о дружбе с побратимами из Кривого Рога. Тираж издания - 1500 экземпляров. Почти весь он будет передан в библиотеки.