Памятник тагильчанам – Героям Советского Союза открыли сегодня в г. Нижний Тагил
7 мая 2010, 17:24ОбществоArtem
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Он располагается на улице Победы г. Нижний Тагил и это символично.
На памятнике увековечены имена 35 тагильчан – Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Инициатор строительства - городской Совет ветеранов и тружеников тыла. По его призыву в Нижнем Тагиле был организован сбор средств: за три месяца удалось собрать три миллиона рублей. На гранитной стелле возвышается стальная композиция в виде вазы-факела, украшенной фрагментами лавровых ветвей и танковых пушек. По вечерам памятник будет освещать окрестности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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