Памятник тагильчанам – Героям Советского Союза открыли сегодня в г. Нижний Тагил

На памятнике увековечены имена 35 тагильчан – Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Инициатор строительства - городской Совет ветеранов и тружеников тыла. По его призыву в Нижнем Тагиле был организован сбор средств: за три месяца удалось собрать три миллиона рублей. На гранитной стелле возвышается стальная композиция в виде вазы-факела, украшенной фрагментами лавровых ветвей и танковых пушек. По вечерам памятник будет освещать окрестности.