Сорок процентов россиян тратят половину доходов на питание

Только 20% респондентов тратят на питание менее половины наличности. Как пишет «Джаст Медиа», примерно две три дохода уходит на питание чаще всего в семьях домохозяек, пенсионеров и в целом россиян старше 55 лет. Почти всё тратят на питание в семьях безработных, и россиян в возрасте 18- 25.