Сорок процентов россиян тратят половину доходов на питание
7 мая 2010, 16:00ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Более 20% опрошенных расходуют на еду больше половины доходов, 10% - почти все деньги.
Только 20% респондентов тратят на питание менее половины наличности. Как пишет «Джаст Медиа», примерно две три дохода уходит на питание чаще всего в семьях домохозяек, пенсионеров и в целом россиян старше 55 лет. Почти всё тратят на питание в семьях безработных, и россиян в возрасте 18- 25.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей