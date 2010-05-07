Свердловская область может стать хорошим местом для отдыха россиян

Она пройдет в Москве в середине мая. В Свердловскую делегацию войдут представители Министерства культуры и туризма, а также турфирм. Они не просто представят нашу область как потенциальное направление для отдыха в России, но и предложат желающим конкретный тур-новинку для внутреннего туризма. В 2007 году в области была разработана концепция развития внутреннего и въездного туризма. Согласно ей количество туристов в Свердловской области к 2015 году должно составить более 2-х миллионов человек в год. По данным Госкомстата, в 2008 году область посетили порядка 120 тысяч иностранных туристов. Как пишет «УралПолит.ру», за прошлый год итоги пока не озвучены, но по прогнозам, количество гостей должно несколько вырасти, несмотря на кризис. Причиной тому все эксперты назвали саммиты ШОС и БРИК.