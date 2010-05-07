Устройство, найденное в поезде, не представляло опасности
7 мая 2010, 16:31ОбществоArtem
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Устройство, найденное в поезде "Екатеринбург-Бишкек", не было бомбой и не представляло опасности.
Это подтвердили агентству НаканунеРу в Среднеуральском УВДТ. В полиэтиленовом пакете, вызвавшем подозрение, обнаружены две машинки ЖЗ-2426, которые являются генераторами тока и используются специалистами при взрывных работах в карьерах. Самостоятельно они для взрывов использоваться не могут, а дополнительных устройств обнаружено не было.
Кроме того, в пластмассовой коробке было найдено несколько алкотестеров. "Специалисты пришли к выводу, что найденные устройства не представляют угрозы для жизни пассажиров. Задержка поезда составила 4,5 часа, но эта мера была необходимой", – подчеркнули в пресс-службе. По факту обнаружения предметов проводится проверка, устанавливается их хозяин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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