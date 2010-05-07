Устройство, найденное в поезде, не представляло опасности

Это подтвердили агентству НаканунеРу в Среднеуральском УВДТ. В полиэтиленовом пакете, вызвавшем подозрение, обнаружены две машинки ЖЗ-2426, которые являются генераторами тока и используются специалистами при взрывных работах в карьерах. Самостоятельно они для взрывов использоваться не могут, а дополнительных устройств обнаружено не было.