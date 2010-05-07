Ветераны НТМК и ВГОКа ко Дню Победы получили по 5 тысяч рублей

На эти цели холдинг выделил 20 миллионов рублей. Как рассказали в департаменте по связям со СМИ «Евраза», холдинг постоянно поддерживает своих ветеранов. Так, в этом году были отремонтированы 15 квартир фронтовиков – бывших работников Высокогорского и Качканарского ГОКов. В ближайшее время будут отремонтированы еще 11 квартир ветеранов. В рамках оказания адресной помощи 200 бывших сотрудников НТМК получили компенсацию затрат на лечение и медицинские услуги. Примерно 1000 ветеранов предприятий «Евраза» на Урале отдохнули в этом году по льготным путевкам в санаториях.