Ветераны НТМК и ВГОКа ко Дню Победы получили по 5 тысяч рублей
7 мая 2010, 17:08ОбществоArtem
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4 тысяч металлургов и горняков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, блокадников Ленинграда и тружеников тыла, получили в честь Дня Победы от «Евраза» по 5 тысяч рублей.
На эти цели холдинг выделил 20 миллионов рублей. Как рассказали в департаменте по связям со СМИ «Евраза», холдинг постоянно поддерживает своих ветеранов. Так, в этом году были отремонтированы 15 квартир фронтовиков – бывших работников Высокогорского и Качканарского ГОКов. В ближайшее время будут отремонтированы еще 11 квартир ветеранов. В рамках оказания адресной помощи 200 бывших сотрудников НТМК получили компенсацию затрат на лечение и медицинские услуги. Примерно 1000 ветеранов предприятий «Евраза» на Урале отдохнули в этом году по льготным путевкам в санаториях.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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