Заброшенные дома все чаще горят в г. Нижний Тагил

За 3 года 17 пожаров произошло в таких заброшенных строениях. А в этом году больше всего таких домов горело в Дзержинском районе. Как рассказал нам начальник 9-го отряда ГПС Нижнего Тагила Олег Полевщиков, большие силы и средства уходят на ликвидацию пожаров в этих бесхозных зданиях, но не тушить их нельзя, потому что огонь может перекинуться на соседние жилые дома, - отметил Олег Полевщиков.