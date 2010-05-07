Заброшенные дома все чаще горят в г. Нижний Тагил
7 мая 2010, 17:01ОбществоArtem
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Ветхие здания г. Нижний Тагил, из которых отселили жильцов, становятся пристанищами бродяг и площадками для детских игр.
За 3 года 17 пожаров произошло в таких заброшенных строениях. А в этом году больше всего таких домов горело в Дзержинском районе. Как рассказал нам начальник 9-го отряда ГПС Нижнего Тагила Олег Полевщиков, большие силы и средства уходят на ликвидацию пожаров в этих бесхозных зданиях, но не тушить их нельзя, потому что огонь может перекинуться на соседние жилые дома, - отметил Олег Полевщиков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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