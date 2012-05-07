Аромат духов так манит… С запахом земли, железа, компьютера – вы какие предпочитаете?
Каких только необычных духов не создавали люди! Есть парфюм с запахом кладбища, марихуаны и даже ДНК - список можно продолжать долго. Тем временем американская компания Air Aroma выпустила аромат, напоминающий о прогрессе и высоких технологиях - парфюм пахнет ноутбуком.
Речь идет о продукции Apple MacBook Pro: духи Eau de MacBook Pro обладают запахом только что купленного и вынутого из упаковки устройства. Специалисты Air Aroma трудились, не покладая рук, чтобы создать "компьютерные" духи. Eau de MacBook Pro представляют собой смесь запахов полиэтиленовой обертки, покрывающей коробку с ноутбуком, печатной краски и самой упаковки, в которую помещен компьютер, а также алюминиевого корпуса устройства, произведенного на заводе в Китае.
Для создания Eau de MacBook Pro парфюмеры испробовали различные комбинации запахов. По словам представителя Air Aroma Алекса Козика, клиенты задали непростую задачу. Поэтому специалисты парфюмерной компании связались с поставщиками ароматов с юга Франции, чтобы те предоставили образцы запахов клея, пластика, резины и бумаги.
Чтобы убедиться в том, что созданы духи с нужной комбинацией запахов, новый ноутбук Apple в упаковке был отправлен французским парфюмерам вместе с образцами духов Eau de MacBook Pro. Специалисты строго отслеживали каждый этап распаковки ПК, сравнивая появляющиеся запахи с «компьютерным» парфюмом.
Расскажем и о самих заказчиках - ими оказались художники из Мельбурна Гэвин Белл, Джарра де Куиджер и Саймон Макглинн. Необычный аромат понадобился им для выставки, посвященной цифровой эпохе и развитию новых технологий.
Духи Eau de MacBook Pro не поступят в свободную продажу, так как были созданы специально по заказу мельбурнских художников. Вся партия «компьютерного» парфюма отправится прямиком в Австралию. По словам Козика, духи обладают характерным запахом новенького ноутбука Apple и фанаты «яблочного» бренда наверняка узнают его.
Отметим, что в копилке Air Aroma есть и другие интересные ароматы - например, воссозданные запахи океанского бриза или альпийского воздуха.
© e1.ru