Аромат духов так манит… С запахом земли, железа, компьютера – вы какие предпочитаете?

Речь идет о продукции Apple MacBook Pro: духи Eau de MacBook Pro обладают запахом только что купленного и вынутого из упаковки устройства. Специалисты Air Aroma трудились, не покладая рук, чтобы создать "компьютерные" духи. Eau de MacBook Pro представляют собой смесь запахов полиэтиленовой обертки, покрывающей коробку с ноутбуком, печатной краски и самой упаковки, в которую помещен компьютер, а также алюминиевого корпуса устройства, произведенного на заводе в Китае.

Для создания Eau de MacBook Pro парфюмеры испробовали различные комбинации запахов. По словам представителя Air Aroma Алекса Козика, клиенты задали непростую задачу. Поэтому специалисты парфюмерной компании связались с поставщиками ароматов с юга Франции, чтобы те предоставили образцы запахов клея, пластика, резины и бумаги.

Чтобы убедиться в том, что созданы духи с нужной комбинацией запахов, новый ноутбук Apple в упаковке был отправлен французским парфюмерам вместе с образцами духов Eau de MacBook Pro. Специалисты строго отслеживали каждый этап распаковки ПК, сравнивая появляющиеся запахи с «компьютерным» парфюмом.

Расскажем и о самих заказчиках - ими оказались художники из Мельбурна Гэвин Белл, Джарра де Куиджер и Саймон Макглинн. Необычный аромат понадобился им для выставки, посвященной цифровой эпохе и развитию новых технологий.

Духи Eau de MacBook Pro не поступят в свободную продажу, так как были созданы специально по заказу мельбурнских художников. Вся партия «компьютерного» парфюма отправится прямиком в Австралию. По словам Козика, духи обладают характерным запахом новенького ноутбука Apple и фанаты «яблочного» бренда наверняка узнают его.