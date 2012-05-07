Поиск работы за границей: за и против

Прежде всего, преградой становится отсутствие гражданства или вида на жительство. Как правило, иностранные работодатели неохотно берутся оформлять документы соискателям из дальних стран по той простой причине, что для них это выливается в достаточно значительные сложности. Во многих странах, как и в России, существует квота на использование наемного труда иностранцев, а это значит кипы бумаг и длительное и изматывающее их оформление.Работодателю гораздо проще нанять кого-либо из своей страны.

Тем не менее, это еще вовсе не значит, что вам следует сконцентрировать свои усилия на поиске работы только на отечественных сайтах, наподобие http://nnov.job.ru/. Если вы являетесь действительно высококлассным специалистом, то вполне возможно, что «заморский» работодатель не поленится оформить все необходимые документы, доказав, что других специалистов, подобных вам, во всей его стране не найти.

Кроме того, следует учитывать, что многие компании нацелены на привлечение иностранной рабочей силы и создание интернациональной атмосферы в офисе. Именно такие организации могут быть хорошим вариантом для вас, и на них следует обращать особое внимание, осуществляя поиск работы.

Мечтая устроиться работать за границу, следует учитывать и еще некоторые факторы, как, например, необходимость самостоятельного поиска и аренды жилья (если фирма не предоставляет ведомственное жилье). Впрочем, с такой же проблемой сталкивается любой иногородний соискатель, приехавший на поиски рабочего место в столицу или просто в другой город нашей Родины.