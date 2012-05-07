Тагильчане! Сегодня отмечаем День Радио!

TagilCity.ru поздравляет всехработников отрасли связи и просит поставить следующую музыкальную композицию...Шутим-шутим! С праздником вас! Пусть качество сигнала повышается, технологиирадиопередачи совершенствуются, а радио остается одним из самых популярныхисточников информации!

К слову, по данным опроса Superjob, 45% имеющих постояннуюработу жителей страны включают приемник не только дома и в автомобиле, но и наработе. В нашем офисе тоже радио играет.