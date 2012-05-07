Тагильчане! Сегодня отмечаем День Радио!
7 мая 2012, 10:04Общество
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Сегодня в Нижнем Тагиле, как и по всей России, жители отмечают День Радио. Чуть больше ста лет назад Александр Попов создал изобретение, которое входит в 10-ку наиболее значимых открытий человечества в 19-го веке. Именно оно дало мощный импульс к сегодняшнему миру «без проводов».
TagilCity.ru поздравляет всехработников отрасли связи и просит поставить следующую музыкальную композицию...Шутим-шутим! С праздником вас! Пусть качество сигнала повышается, технологиирадиопередачи совершенствуются, а радио остается одним из самых популярныхисточников информации!
К слову, по данным опроса Superjob, 45% имеющих постояннуюработу жителей страны включают приемник не только дома и в автомобиле, но и наработе. В нашем офисе тоже радио играет.
Еще раз с праздником, прекрасные наши работники связи!
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