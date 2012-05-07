В День Победы вагонские укротители огня устроят настоящий фаер-тур!

Действо начнется в 19:00 на площади Славы. Затем к 21:00фаермены переместятся в санаторий «Ключики». Известно, что стартовал сезонсплавов, и активные-спортивные нашего города без шоу не останутся. Позже, в23:00 с последними запасами керосина команда переместится на площадьТанкостроителей, где и завершит свой тур.