В День Победы вагонские укротители огня устроят настоящий фаер-тур!
7 мая 2012, 11:16Общество
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9 мая команда вагонских фаерщиков, о которых TagilCity.ru уже рассказывал ранее, устроит огненное шоу в трех местах Нижнего Тагила. Ребята, а выступать их будет четверо, сообщили нам маршрут и время проведения мероприятий.
Действо начнется в 19:00 на площади Славы. Затем к 21:00фаермены переместятся в санаторий «Ключики». Известно, что стартовал сезонсплавов, и активные-спортивные нашего города без шоу не останутся. Позже, в23:00 с последними запасами керосина команда переместится на площадьТанкостроителей, где и завершит свой тур.
Ребята рассказывают, что выступления пройдут под песни изк/ф «Три тополя на плющихе», группы КИНО, ГРОТ и армейской песни под гитару. Ожидаетсябольшое число трюков и огненных сценок, подготовились местные фаерцыосновательно.
Вот несколько новых фото, сделанных Настей Бучиной. Дляребят она тоже часть команды, их «неизменный» фотограф.
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