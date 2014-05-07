Дело о «липовых» паспортах тагильских дорог в разгаре: кто скоро потеряет работу?

Главные претензии, предъявляемые к документам – несоответствие обозначенных технических характеристик дорог нашего города реальности. Так, согласно паспорту, средняя ширина каждой проезжей части в городе – 11,3 метров. Не указаны важные детали – съезды, парковки, колодцы, сети и др.

Согласно полученной информации, в 2011-2012 году документы были изготовлены по заказу Управления имуществом, принимала работу Служба заказчика городского хозяйства. Как же получилось, что при проверке документов приемщик не заметил явные недоработки? За комментарием TagilCity.ru обратился в Службу заказчика городского хозяйства.

Мы не принимали эти документы, нам их передали из Комитета по имуществу. Они заключили договор о паспортизации дорог, сами осуществляли приемку и нам просто передали готовый результат. Мы начали с ними работать и выявились расхождения сообщили в Службе заказчика.

В свою очередь, в Управлении муниципальным имуществом и регулированием земельных отношений главный специалист в Отделе реестров и правовой защиты Вахрушева Марина Викторовна пояснила следующее:

Давайте начнем с того, как признать бесполезным документ? Когда были переданы по акту приема-передачи эти паспорта, было сразу предупреждено, если их что-то не будет устраивать в технической документации, то необходимо в письменном виде оформить замечания. Они должны были проверить. Мы не специалисты дорожных работ, наша задача была – заказать техническую документацию на определенное количество дорог и получить ее, зарегистрировать муниципальную собственность. Что мы и сделали, свою задачу выполнили. Всё, что внутри документов, раз эксплуатацией и содержанием занимается специализированная организация, то именно им необходимо было составить замечания. Паспорта отданы были в прошлом году в начале лета. С их стороны замечаний не было, на словах же ничего не делается. Если бы на тот момент замечания были составлены как положено, то мы бы предъявили претензию к БТИ, возможно, можно было бы применить изменения. А сейчас гарантийные обязательства закончились.

Ситуация с «липовыми» паспортами аховая, это понимают все. Очевидно, что под конец разбирательств пойдут санкции – кто-то потеряет работу, кто-то должность, а кто-то отделается штрафом. Видимо, поэтому ни одна из сторон не признает вины: «каждый просто делал свою работу в рамках их компетенций». Как добавили в Управлении имуществом, в свое время им не предоставили документы прошлых лет, на которые можно было бы ориентироваться при заказе документов. А как же общая цель работы «на благо города»?

С соответствующим заявлением о бесполезном характере документов на имя Главы Нижнего Тагила обратился председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Так, в настоящее время проверку под личный контроль на себя взял первый заместитель Главы – Владислав Юрьевич Пинаев. Напомним, чиновник заступил на службу относительно недавно, и это дело станет во многом показательным.