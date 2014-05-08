Как выглядит новый Hyundai Solaris?

Внешне Solaris обзавелся новыми фарами, бампером, радиаторной решеткой, а также новыми задними фонарями. В салоне появились более качественные материалы отделки. Что касается технического оснащения, то можно предполагать, что Solaris будет укомплектован модернизированными коробками переключения передач (речь идет и о механической, и автоматической).