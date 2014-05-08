Как выглядит новый Hyundai Solaris?
8 мая 2014, 03:33ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания Hyundai начала проводит дорожную обкатку обновленного Solaris на российской земле. Hyundai Verna для китайского рынка. На российском рынке - Hyundai Solaris
Внешне Solaris обзавелся новыми фарами, бампером, радиаторной решеткой, а также новыми задними фонарями. В салоне появились более качественные материалы отделки. Что касается технического оснащения, то можно предполагать, что Solaris будет укомплектован модернизированными коробками переключения передач (речь идет и о механической, и автоматической).
Производство обновленного Solaris будет налажено на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Конкретная дата появления российского бестселлера в новом исполнении на рынке пока неизвестна.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей