Клиенты «Свердловэнергосбыта» смогут получать квитанции по электронной почте
7 мая 2014, 12:00Обществоpract2@tagilcity.ru
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ОАО «Свердловэнергосбыт» с мая предоставило жителям Свердловской области возможность получать квитанции за электроэнергию и коммунальные услуги по электронной почте, говорится в сообщении пресс-службы компании.
По предварительным подсчетам, уже в ближайшее время от квитанций в бумажной форме откажутся более 100 тыс. человек, активно пользующихся on-line сервисами.
Подписаться на новый сервис возможно в любом офисе продаж компании. При выборе получения квитанций по электронной почте клиент автоматически отказывается от счетов в бумажном виде.
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