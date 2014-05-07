Квартира-студия: из элитного - в эконом!
Квартира — студия на рынке отечественной недвижимости — явление новое и не до конца освоенное.
Квартира — студия на рынке отечественной недвижимости — явление новое и не до конца освоенное. Пришедшая с запада мода на необычные планировки с самого начала была преподнесена как нечто престижное и стоящее не малых денег.
Ломаем стереотипы
Еще 4 года назад большинство тюменских застройщиков практически не включали квартиры-студии в проекты своих домов. Сегодня, по утверждению специалистов, вид такой недвижимости — очень ходовой товар и строительные организации отдают под такие объекты целые здания.
“Студии — это уже не дань моде, а скорее хорошая альтернатива пансионатам и комнатам в общежитии” —поясняет Павел Шилов, специалист по недвижимости федеральной риэлторской компании “Этажи”. — Конечно, на вторичном рынке можно наблюдать квартиры со свободной планировкой, но это уже из категории элитного жилья, площадь которых начинается от 50 квадратных метров”.
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- пансионаты ( площадью 13-18 кв. метров) на рынке недвижимости Тюмени предлагают от 1 млн. 200 тыс. рублей до 1 млн. 600 тысяч;
- комната в общежитии (от 9-14 кв. метров) — от 900 тысяч рублей до 1 млн.300 тысяч рублей;
- однокомнатная “хрущевка” (30 кв. метров) — от 1млн. 900 тыс до 2 млн. 200 тысяч.
- квартира-студия (от 18 до 30 кв. метров) — 1 млн. 800 — 2 млн. 100 тысяч
Павел рекомендует: “Если есть запас времени, то лучше потерпеть, так как на данный момент купить квартиру-студию со сдачей во втором квартале 2016 года можно, например, всего за 1 млн 300 тысяч рублей. Здесь будет современный фасад, лоджия, эргономичная планировка и хорошая черновая отделка”. Кстати, по словам Павла, после сдачи дома в эксплуатацию стоимость такого жилья возрастает с 1 млн. 300 до 1 млн. 800 тысяч. Разница ощутима.
Новый формат
Особенностью жилища является отсутствие перегородок. Для кого-то это “плюс” — много свободного пространства, но для кого-то и “минус” — нет возможности изолировать кухню от жилого пространства из-за центрального расположения окна. Единственным изолированным помещение остается санузел. Площадь, как правило, составляет от 18 до 30 квадратных метров, плюс лоджия или балкон (от 2 до 6 квадратов).
Для тех, кому сложно представить, как на такой компактной площади может все уместиться, застройщики предлагают посетить демонстрационные квартиры-студии с отделкой и мебелью.
Кто покупает?
Всем понятно, что этот тип современного жилья удобен для проживания одного человека. Поэтому он так популярен среди холостяков, молодежи и даже пенсионеров. Последние, кстати, довольны квартирой из-за небольших платежей и легкого процесса уборки. Но, даже если владельцами квадратов станет молодая семья, “преобразовать” внутренне пространство не составит никакого труда с помощью мобильных перегородок.
Где купить
Как рассказала Юлия Иванова, ведущий специалист отдела по работе с застройщиками компании “Этажи”, купить квартиру с “интересной” планировкой в Тюмени можно практически в любом районе. Больше всего таких объектов сейчас сосредоточено на Мысу и микрорайоне Тюменском.
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|К сведению
Из-за возросшего спроса на студии Министерство строительства РФ
разработало норму, согласно которой квартиры отнесли к жилью эконом-класса. По этому поводу на официальном сайте Минстроя были опубликованы нормативы строительства. Исходя из официальных бумаг, площади такого жилья должны составлять от 18 до 40 квадратных метров и отсутствовать межкомнатная перегородка между жилой и кухонной зоной.
Напомним, что ранее квартиры-студии, по закону не попадали в “эконом”, а значит не попадали и в программы развития жилищного строительства.
Это выгодно
По словам специалистов, квартиры-студии разлетаются как “горячие пирожки”. Еще, бы ведь здесь можно воплотить все самые смелые дизайнерские идеи, а затраты на отделку, из-за отсутствия перегородки, значительно снижаются. А еще, студии — это подходящий вариант для инвестиций, пользующийся хорошим спросом на рынке аренды. Покупать — или нет — вопрос сложный, но, согласитесь, это предложение стоит вашего внимания.
Снежана Гордеева