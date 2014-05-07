Квартира-студия: из элитного - в эконом!

Квартира — студия на рынке отечественной недвижимости — явление новое и не до конца освоенное. Пришедшая с запада мода на необычные планировки с самого начала была преподнесена как нечто престижное и стоящее не малых денег. Ломаем стереотипы Еще 4 года назад большинство тюменских застройщиков практически не включали квартиры-студии в проекты своих домов. Сегодня, по утверждению специалистов, вид такой недвижимости — очень ходовой товар и строительные организации отдают под такие объекты целые здания. “Студии — это уже не дань моде, а скорее хорошая альтернатива пансионатам и комнатам в общежитии” — поясняет Павел Шилов, специалист по недвижимости федеральной риэлторской компании “Этажи”. — Конечно, на вторичном рынке можно наблюдать квартиры со свободной планировкой, но это уже из категории элитного жилья, площадь которых начинается от 50 квадратных метров”. />



Павел рекомендует: “Если есть запас времени, то лучше потерпеть, так как на данный момент купить квартиру-студию со сдачей во втором квартале 2016 года можно, например, всего за 1 млн 300 тысяч рублей. Здесь будет современный фасад, лоджия, эргономичная планировка и хорошая черновая отделка”. Кстати, по словам Павла, после сдачи дома в эксплуатацию стоимость такого жилья возрастает с 1 млн. 300 до 1 млн. 800 тысяч. Разница ощутима.









Новый формат

Особенностью жилища является отсутствие перегородок. Для кого-то это “плюс” — много свободного пространства, но для кого-то и “минус” — нет возможности изолировать кухню от жилого пространства из-за центрального расположения окна. Единственным изолированным помещение остается санузел. Площадь, как правило, составляет от 18 до 30 квадратных метров, плюс лоджия или балкон (от 2 до 6 квадратов).

Для тех, кому сложно представить, как на такой компактной площади может все уместиться, застройщики предлагают посетить демонстрационные квартиры-студии с отделкой и мебелью.



Кто покупает?

Всем понятно, что этот тип современного жилья удобен для проживания одного человека. Поэтому он так популярен среди холостяков, молодежи и даже пенсионеров. Последние, кстати, довольны квартирой из-за небольших платежей и легкого процесса уборки. Но, даже если владельцами квадратов станет молодая семья, “преобразовать” внутренне пространство не составит никакого труда с помощью мобильных перегородок.



Где купить

Как рассказала Юлия Иванова, ведущий специалист отдела по работе с застройщиками компании “Этажи”, купить квартиру с “интересной” планировкой в Тюмени можно практически в любом районе. Больше всего таких объектов сейчас сосредоточено на Мысу и микрорайоне Тюменском.



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