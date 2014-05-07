Максимальная экономия с тарифом «Хит 399»!

Безлимитный интернет на рекордных скоростях и многообразие цифрового телевидения – всего за 399 рублей в месяц!

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