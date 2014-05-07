На Уралвагонзаводе чествуют участников ВОВ и тружеников тыла в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день на учете Совета ветеранов нижнетагильского предприятия состоят 77 участников ВОВ и 1 109 тружеников тыла. Ветераны к празднику получили материальную помощь. Все участники ВОВ прошли медицинский осмотр на базе медсанчасти Уралвагонзавода либо на дому. В соответствии с заключением специалистов и перечнем заболеваний, каждому из них сформирована медицинская аптечка. 8 мая во Дворце культуры имени Окунева пройдет праздничный концерт для тружеников тыла УВЗ.

9 мая – в День Победы – 100 тружеников тыла Уралвагонзавода примут участие в митинге. 100 ветеранов ВОВ и 100 ветеранов боевых действий возглавят 6 000-тысячную праздничную колонну работников Уралвагонзавода, а также других нижнетагильских предприятий корпорации УВЗ в ежегодной городской демонстрации трудящихся. Откроет парад легендарный Т-34-85. Участие бронетехники УВЗ в городских торжествах давно стало хорошей традиций. Первый раз танк вышел на улицы Нижнего Тагила 9 Мая 1985 года.

Днем 9 мая также состоится митинг на Кургане Славы. Кроме того, ветераны примут участие в манифестации на площади у Дворца культуры, а затем пройдут дружным строем в параде к Площади Славы на Вагонке. Для всех ветеранов, работников Уралвагонзавода и жителей Дзержинского района будет организована праздничная концертная программа на дворцовой площади, где будет работать полевая кухня.