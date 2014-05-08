Презентация Lada Kalina Sport состоится в июне
8 мая 2014, 03:35ОбществоРОман БОТов
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Официальная презентация Lada Kalina Sport второго поколения пройдет на гоночной трассе Moscow Raceway 7-8 июня. Еще в марте АвтоВАЗ провел статичный показ модели. Автомобиль будет выпускаться в двух модификациях - 120 -сильной и 140-сильной.
Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач со «сближенными» передачами. Разгон до сотни у более мощной версии составляет 8,5 секунд, слабая Kalina уступает ей целую секунду.
В продажу обе модификации Lada Kalina Sport должны поступить уже в июле 2014 года.
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