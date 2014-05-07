Сбербанк и Нижний Тагил: подписано соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 7 мая 2014 года, соответствующий документ был подписан председателем Уральского банка Сбербанка России Владимиром Черкашиным и главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, сообщает пресс-служба Уральского банка ОАО«Сбербанк России».

Соглашение подразумевает сотрудничество по разным направлениям. Одним из них станет развитие инфраструктуры Нижнего Тагила, строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилых домов, инженерных коммуникаций и других городских объектов, в том числе дорог. Банк планирует увеличить финансирование приоритетных инвестиционных проектов в сфере транспорта, энергетики, промышленности города. Также ключевой задачей в рамках соглашения является реализация льготных программ ипотечного и потребительского кредитования для отдельных категорий граждан.

В марте при участии Сбербанка было подписано соглашение между ОАО «Универсальная электронная карта» и администрацией Нижнего Тагила о создании на территории города Единого центра процессинга и биллинга, который будет выполнять функции оператора по начислениям и организации сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня мы решили расширить взаимодействие и обозначить ряд важных направлений сотрудничества уже на уровне Уральского банка Сбербанка отметил Владимир Черкашин.

Сергей Константинович подчеркнул значимость подписанного соглашения. «Я очень рад, что у нас такие серьезные партнеры. Рассматриваю это как большое доверие и к руководству города, и к самим тагильчанам. А также – как возможность для дальнейшей реализации социально-значимых проектов Нижнего Тагила», – сказал Сергей Носов.