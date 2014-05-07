Свердловская область недосчиталась 171 человека
7 мая 2014, 13:00Обществоpract2@tagilcity.ru
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Рождаемость немного не дотянула до смертности.
По данным Свердловскстата, естественная убыль населения на Среднем Урале за первые три месяца 2014 года составила 171 человек. За квартал в области родилось 15 109 малышей - на 432 больше, чем годом ранее. Смертность, наоборот, сократилась на 165 человек - за три месяца скончались 15 280 человек.
Как сообщила «Уралинформбюро» руководитель Свердловскстата Елена Кутина, в 25 городах население прибавилось. Екатеринбуржцев стало больше на 832 человека, верхнепышминцев - на 63, а Камышлов прирос на 45 жителей. В 48 свердловских муниципалитетах население убавилось, в том числе в Нижнем Тагиле.
Всего в регионе проживает около 4,3 миллиона человек.
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