Свердловская область недосчиталась 171 человека

По данным Свердловскстата, естественная убыль населения на Среднем Урале за первые три месяца 2014 года составила 171 человек. За квартал в области родилось 15 109 малышей - на 432 больше, чем годом ранее. Смертность, наоборот, сократилась на 165 человек - за три месяца скончались 15 280 человек.