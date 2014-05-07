Свердловское правительство выделило муниципалитетам дополнительные деньги на ЖКХ

По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в новой редакции госпрограммы учтены поручения губернатора Евгения Куйвашева, например, муниципалитетам будет дополнительно выдано по 200 миллионов рублей на погашение долгов за уголь. Первоуральск получит еще 19 миллионов на программу «1000 дворов».

Для Нижнего Тагила деньги, предназначенные для строительства инфраструктуры района Александровский, перенесены на те же цели для района Александровский-II.

В программе теперь предусмотрены средства и для завершения строительства жилого дома в Ивдеве, а также для строительства водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до Краснотурьинска по программе строительства индустриального парка «Богословский».