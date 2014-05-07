Завтра в Нижнем Тагиле пройдет автоквест-акция «Спасибо деду за победу»

Это значит, что по городу проедет автоколонна с лозунгами, флагами, призывающая почтить память тех, кто сражался с фашизмом. Автоквест - современный способ выказать уважение и привлечь внимание.

Главное мероприятие назначено, конечно, на 9 мая. В 10.00 начнется парад войск Нижнетагильского гарнизона, гарнизона полиции и военной техники. Откроют его легендарный Т-34 и знаменная группа из ветеранов Великой Отечественной войны на автомобиле ГАЗ-67. Предполагается, что всего в параде будут задействованы около 250 человек. Перед центральной трибуной помимо Т-34 пройдет армейские полноприводные автомобили многоцелевого назначения семейств «Мустанг», «Суша», «Тигр». Автомобили будут транспортировать дивизионную пушку диаметром 76 мм, и гаубицы диаметром 122 и 152 мм. После этого маршем проследуют коробки 12 отряда специального назначения, ветеранов пограничной службы и воздушно-десантных войск, кадетов и юных моряков.