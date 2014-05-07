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Завтра в Нижнем Тагиле пройдет автоквест-акция «Спасибо деду за победу»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завтра в Нижнем Тагиле пройдет автоквест-акция «Спасибо деду за победу»

7 мая 2014, 15:35Общество
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