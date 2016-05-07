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В Нижнем Тагиле у мемориалов, посвященных воинам-железнодорожникам и героям-горнякам, прошли митинги: погибших почтили минутой молчания (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле у мемориалов, посвященных воинам-железнодорожникам и героям-горнякам, прошли митинги: погибших почтили минутой молчания (ФОТО)

7 мая 2016, 13:55ОбществоДенис Таратонов
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