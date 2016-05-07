В Нижнем Тагиле у мемориалов, посвященных воинам-железнодорожникам и героям-горнякам, прошли митинги: погибших почтили минутой молчания (ФОТО)

У мемориальной стены в честь воинов-железнодорожников отдать дань уважения собрались 200 работников Нижнетагильского отделения железной дороги. Из Нижнего Тагила ушли на фронт 3200 железнодорожников. Пять из них стали Героями Советского Союза.

Перед собравшимися выступил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Он отметил то важное для страны место, которое занимала тогда и занимает сейчас железная дорога. Именно по ней шло перемещение боеприпасов и топлива, перебрасывались войска, перевозилось продовольствие.

В канун 71-ой годовщины Победы мы еще раз преклоняем головы и говорим огромное спасибо всем тем, кто ковал победу в тылу врага и тем, кто добыл ее на передовой сказал мэр

В тот же день на улице Фрунзе, у мемориального комплекса героям-горнякам собрались работники Высокогорского горно-обогатительного комбината, труженики тыла и участники ВОВ. В годы Второй мировой войны добываемая в Нижнем Тагиле железная руда играла огромное значение для промышленности Советского Союза, а ушедшие на фронт горняки отважно сражались с фашистскими захватчиками. Собравшиеся почтили погибших молчанием и возложили к мемориалу цветы.