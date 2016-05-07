Волонтеры Нижнего Тагила подарили продукты семьям, находящимся в социально-опасном положении (ФОТО)
7 мая 2016, 12:50ОбществоДенис Таратонов
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В минувшие два дня, 5 и 6 мая, волонтеры Нижнего Тагила помогли семьям, находящимся в социально-опасном положении и имеющих несовершеннолетних детей. Волонтеры из ЦПГИ «Вместе» собрали с помощью неравнодушных горожан пасхальные продуктовые наборы и раздали их среди 10 семей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Волонтеры не предупредили о своем визите заранее, поэтому для посещенных семей это был приятный сюрприз. В пасхальный продуктовый набор были включены такие продукты, как: сгущенка, тушенка, разнообразные крупы, макаронные изделия, мясные продукты и фрукты. Эта помощь пришлась очень кстати, волонтеры услышали немало слов благодарности в свой адрес.
Территориальная комиссия Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав, с которой волонтеры согласовали проведение акции, и которая предоставила им адреса семей, выразила благодарность волонтерам и их куратору — Евгению Краузе.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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