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Волонтеры Нижнего Тагила подарили продукты семьям, находящимся в социально-опасном положении (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волонтеры Нижнего Тагила подарили продукты семьям, находящимся в социально-опасном положении (ФОТО)

7 мая 2016, 12:50ОбществоДенис Таратонов
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