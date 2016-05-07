Волонтеры Нижнего Тагила подарили продукты семьям, находящимся в социально-опасном положении (ФОТО)

Волонтеры не предупредили о своем визите заранее, поэтому для посещенных семей это был приятный сюрприз. В пасхальный продуктовый набор были включены такие продукты, как: сгущенка, тушенка, разнообразные крупы, макаронные изделия, мясные продукты и фрукты. Эта помощь пришлась очень кстати, волонтеры услышали немало слов благодарности в свой адрес.