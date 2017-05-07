Пенсионер из Артемовского голодает шесть дней, добиваясь наведения порядка на местном кладбище (ФОТО)
7 мая 2017, 10:30Общество
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В Свердловской области уже шесть дней голодает пенсионер. Мужчину уже увозили на скорой в медучреждение, но он вновь возвращается к своему одиночному пикету. Мужчина добивается, чтобы власти привели в порядок кладбище в Артемовском, где похоронены ветераны ВОВ.
Как пишут «Вечерние Ведомости», кладбище находится в ужасном состоянии и больше напоминает свалку, чем место последнего приюта героев страны.
Пенсионер неделю обивает пороги руководителей Свердловской области. Он ходил к губернатору, в Заксобрание, но пока смог добиться лишь возведения бетонного забора с одной стороны погоста.
Смотритель кладбища сказал, что мусор регулярно вывозится. Пенсионер говорит, что тот от проблемы отмахивается и не замечает очевидного.
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Фото: «Вечерние Ведомости»
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