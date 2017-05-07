Пенсионер из Артемовского голодает шесть дней, добиваясь наведения порядка на местном кладбище (ФОТО)

Как пишут «Вечерние Ведомости», кладбище находится в ужасном состоянии и больше напоминает свалку, чем место последнего приюта героев страны.

Пенсионер неделю обивает пороги руководителей Свердловской области. Он ходил к губернатору, в Заксобрание, но пока смог добиться лишь возведения бетонного забора с одной стороны погоста.

Смотритель кладбища сказал, что мусор регулярно вывозится. Пенсионер говорит, что тот от проблемы отмахивается и не замечает очевидного.