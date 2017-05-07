Строевой смотр личного состава гарнизона полиции состоялся у «Современника» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Для проверки готовности на площади у «Современника» выстроились сотрудники ДПС, оперативники, дознаватели, следователи, инспекторы ПДН. Готовность каждого сотрудника лично проверил начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

Отмечено, что в целом к охране порядка в День Победы полицейские Нижнего Тагила готовы, сообщается на официальном сайте МВД области.