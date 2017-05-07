Строевой смотр личного состава гарнизона полиции состоялся у «Современника» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 мая 2017, 14:45Общество
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В Нижнем Тагиле в преддверии Дня Победы состоялся строевой смотр личного состава полиции города, который будет нести службу в праздничные дни.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для проверки готовности на площади у «Современника» выстроились сотрудники ДПС, оперативники, дознаватели, следователи, инспекторы ПДН. Готовность каждого сотрудника лично проверил начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
Отмечено, что в целом к охране порядка в День Победы полицейские Нижнего Тагила готовы, сообщается на официальном сайте МВД области.
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Фото: МВД Свердловской области
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