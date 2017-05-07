Житель Екатеринбурга спас сову от стаи ворон (ФОТО)

Как пишет Лайф, испуганная сова врезалась в стену дома и упала на землю. Мужчина выбежал на улицу, отогнал ворон и забрал домой лесную жительницу, которая не подавала признаков жизни.

Однако через пару часов сова пришла в себя и была доставлена в местный питомник. Там ее осмотрят специалисты и обеспечат необходимый уход.