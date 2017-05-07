Житель Екатеринбурга спас сову от стаи ворон (ФОТО)
7 мая 2017, 09:45Общество
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Житель Екатеринбурга спас сову от стаи ворон. Лесную жительницу мужчина увидел из окна своего дома. Птица пыталась спастись от нападавших на нее ворон.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Лайф, испуганная сова врезалась в стену дома и упала на землю. Мужчина выбежал на улицу, отогнал ворон и забрал домой лесную жительницу, которая не подавала признаков жизни.
Однако через пару часов сова пришла в себя и была доставлена в местный питомник. Там ее осмотрят специалисты и обеспечат необходимый уход.
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Фото: Лайф
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