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Мемориальная доска героя войны Кононова открылась в поселке под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мемориальная доска героя войны Кононова открылась в поселке под Нижним Тагилом

7 мая, 21:05Общество
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