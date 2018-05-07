Мемориальная доска героя войны Кононова открылась в поселке под Нижним Тагилом

Церемонию открытия посетили около сотни людей, среди них были дочери Кононова – Валентина и Людмилла. Специальную программу представили ученики местной школы №8 и сотрудники ДЦ «Урал» из поселка Уралец, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Гости услышали стихи и песни военных лет, а также истории о жизни Александра Кононова.