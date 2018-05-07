Мемориальная доска героя войны Кононова открылась в поселке под Нижним Тагилом

7 мая в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом состоялось открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны и герою Советского Союза Александру Кононову на здании местной школы.

Церемонию открытия посетили около сотни людей, среди них были дочери Кононова – Валентина и Людмилла. Специальную программу представили ученики местной школы №8 и сотрудники ДЦ «Урал» из поселка Уралец, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Гости услышали стихи и песни военных лет, а также истории о жизни Александра Кононова.





Александр Кононов во время войны был механиком-водителем танка. Особо отличился будущий герой Советского Союза зимой 1945 года. В боях за польские города Груец и Жирарду Коновалов принял командование танковой группой вместо убитого командира. Танкисты нанесли большой урон немецким войскам.