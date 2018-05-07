Митинги в честь Дня Победы прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Митинг, посвященный Дню Победы, прошел в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила у памятника Героям Советского союза и кавалерам Ордена Славы.

Участники митинга возложили цветы и траурные венки к мемориалу и почтили погибших минутой молчания. Ветераны обратились к гостям, напомнив о цене победы, говорится на официальном сайте Нижнего Тагила. Также с речью выступил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.





Чем дальше в историю уходит Великая Отечественная, тем меньше остается свидетелей тех страшных событий, но пока мы помним о нашей Победе, подвиг ветеранов будет жить, -- сказал глава города.



Также торжественная акция состоялась у памятника тагильчанам строителям - участникам Великой Отечественной войны

