Нижнетагильские дорожники отстают от графика по очистке дорог и тротуаров от грязи

До 15 мая МУП Тагилдорстрой и ООО УБТ-Сервис должны выполнить 3 тысячи квадратных метров ямочного ремонта. По состоянию на 4 мая подрядчики отставали от выполнения плана, но за выходные дни выровняли показатели объёмов выполненных работ с запланированными.

По информации службы заказчика городского хозяйства, невыполнение обозначенных сроков работ наблюдается в направлении уборки дорог и тротуаров Нижнего Тагила от грязи. К 6 мая дорожники должны были убрать 48 тысяч квадратных метров дорог и 17 тысяч квадратных метров тротуаров. Однако объём выполненных работ отстаёт по показателям: убрано 5 тысяч квадратных метров дорожных покрытий и 1 тысяча квадратных метров городских тротуаров.

По мнению председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, столь малые объёмы принятых работ связаны с низким качеством уборки.

Учитывая, что подрядчики почти никогда не вычищают улицы в комплексе, служба заказчика просто не может принимать работы, выполненные лишь частично. Именно такая позиция надзорного органа нужна тагильчанам. Раньше более лояльно принимали работы пояснил Чапурин.